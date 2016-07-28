أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير العدل التركي: معلومات عن هرب «كولن» من أمريكا إلى عدة دول من بينها مصر

Google+ Print
وزير العدل التركي: معلومات عن هرب «كولن» من أمريكا إلى عدة دول من بينها مصر وزير العدل التركي: معلومات عن هرب «كولن» من أمريكا إلى عدة دول من بينها مصر

المعارض التركي البارز فتح الله كولن (أرشيف)

قال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اليوم الخميس، إن هناك معلومات عن احتمال هروب رجل الدين فتح الله جولن من أمريكا إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو .

وأكد وزير العدل في لقاء تلفزيوني مع قناة “الخبر” التركية، على أن بلاده قدمت 4 ملفات إلى واشنطن تحثها على توقيف المعارض فتح الله جولن وإعادته إلى تركيا، مشيرًا إلى أن المسؤولين الأمريكان أبدوا استعدادهم للتعاون في هذا الإطار.

وأشار بوزداغ إلى أن جولن يدعو واشنطن إلى عدم تسليمه لتركيا، رغم أن ضلوعه في محاولة الإنقلاب واضح جدًا، حيث حاول غولن بث الحماسة في نفوس الانقلابيين في خطابه الأخير، داعيا إياهم للصمود ومتوعدا بأن التاريخ سيسجل أسماءهم.

وتتهم السلطات التركية جولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة وتشكيل “كيان مواز”. ونقلت قناة “سي.إن.إن تورك”، الأربعاء الماضي، عن وزير الداخلية إفكان آلا، قوله إن السلطات ألقت القبض حتى الآن على أكثر من 15 ألف شخص، بينهم ما يزيد على 10 آلاف عسكري منذ محاولة الانقلاب التي وقعت يومي 15 و16 يوليو.

ونفى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، ما تردد بشأن طلب المعارض التركى فتح الله كولن اللجوء السياسي إلى مصر.

وقال إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر رئاسة الوزراء: “ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر وإذا تقدم بهذا الأمر سيتم دراسته الأول”.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهم فتح الله كولن، بأنه مدبر محاولة الانقلاب الفاشل والتي جرت 15 يوليو الجاري.

وكالات 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب