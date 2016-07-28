«الإدارية» تلزم الدولة بعلاج مرضى الشريان التاجي

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، بإلزام الدولة بعلاج أحد المواطنين غير القادرين الذي يعاني من مرض قصور فى الشرايين التاجية، ويتعين عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الأمامى والخلفي، ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الأيمن.

وأكدت المحكمة، على الحقوق الدستورية في العلاج المجاني للفقراء وغير القادرين من مرضى الشرايين التاجية، وشمولهم بالرعاية الصحية الكاملة، لافتة إلى أن بعض العلاجات الموصوفة من الأطباء المختصصين هى الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين، وأن هذا العلاج مكلف للغاية للمريض، وهو من غير القادرين على تحمل ثمن الدواء، ولا يجوز لهيئة التأمين الصحى الامتناع عن علاجه، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لخطورة الحالة المرضية للمواطن الفقير.

ويعد هذا الحكم هو الثانى من نوعه الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى خلال أسبوع، والذى يؤكد أحقية مرضى الشرايين التاجية غير القادرين بالعلاج وإجراء العمليات الجراحية مجاناً داخل المستشفيات التابعة للدولة.