ارتفاع جماعي للمؤشرات والبورصة تربح 1.5 مليار جنيه في بداية التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها الجماعي خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 4ر415 مليار جنيه.

كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 87ر0 في المائة، ليبلغ مستوى 85ر7983 نقطة، وزاد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 21ر0 في المائة ليبلغ مستوى 63ر364 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا، والذي أضاف نحو 27ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 66ر784 نقطة.