بالصور .. «صحة الوادى الجديد»: حملة قومية للقضاء على «فيروس سي»

مراسل «ONA»:

نظمت إدارة الثقافة الصحية والإعلام بمديرية الصحة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، ندوة بمركز إعلام الخارجة ؛ بمناسبة اليوم العالمى «لفيروس سي».

وقال الدكتور بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الثقافة الصحية والإعلام، إنَّ وزارة الصحة والسكان بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة «فيروس سي»، أعلنت إنهاء قوائم الإنتظار لكافة المرضى المصابين بالمرض.

وأضاف في تصريحاتٍ صحفية، الخميس، أنَّ «فيروس سى يصيب أكبر عضو غددى فى جسم الإنسان، حيث وتم التعرف على المرض عام 1989م»، مؤكَّدًا أنَّ هناك من 150 إلى 170 مليون شخص فى العالم مصاب بالمرض.

وتابع :”الندوه التثقيفية التى عقدت عن فيروس سي توضح طرق العلاج الحديثة وكيفية الوقاية منه وتوضيح مدى إنتشاره بالمحافظة هى بمثابة خطوة جيده فى طريق العلاج وأن عدد الوفيات بالمرض يأتى فى المرتبة الثانية بعد أمراض القلب وتعد مصر أيضاً فى مقدمة الصدارة بالنسبة لإنتشار فيروس سى”.