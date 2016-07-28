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المصور سعيد شيمى: محمد خان قال لى قبل رحيله بساعات.. «أنا هسبأك»

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المصور سعيد شيمى: محمد خان قال لى قبل رحيله بساعات.. «أنا هسبأك» المصور سعيد شيمى: محمد خان قال لى قبل رحيله بساعات.. «أنا هسبأك»

“قبل رحيله بساعات قال لى ..أنا هسبأك “.. بتلك الكلمات كشف المصور الكبير سعيد شيمى عن أخر ما قاله صديق المشوار ورفيق درب الفن المخرج الراحل محمد خان،قبل أن يقول “الدنيا بدون احلامنا ليس لها طعم”.

سعيد الذى كان مديرا لمعظم أفلام محمد خان منذ بدايته،قال مودعا صديقه “أكيد محمد خان فى مكان افضل كثيرا ….. قال لى وانا مروح قبل موتة بساعات … حاجة لم اسمعها وكانت زوجتة الفاضلة وسام سليمان معنا …..قلت لة بيتقول اية ؟؟؟ لم يكرر – سالت زوجتة هو قال اية ؟؟ قالت لى ولا حاجة …….. بعد موتة قالت لى وسام كان بيقول لك انا حسبأك …. ومات فجرا ……. وانا بقول لة الان نفسى احصلك الدنيا بدون احلامنا معا ليس لها طعم …. انا احاول اكون قوى … والغريب انى كنت الاحظ تدهور مرض القلب وكنت على يقين عاوز اكذبة ان اجلة قريب – كنا تنتناقش مين اللى حيسبأ علشان يبلغ الآخر…وهو كسب السباق فأكيد فى مكان افضل.”

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