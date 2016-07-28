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تأجيل أولى جلسات دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ8 سبتمبر

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تأجيل أولى جلسات دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ8 سبتمبر تأجيل أولى جلسات دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ8 سبتمبر

رجل الأعمال حسين سالم – أرشيفية

أجلت محكمة أسرة الجديدة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة من قِبل عُمر رفعت – زوج دنيا خالد حفيدة رجل الأعمال حسين سالم – والتي يُطالب فيها بتمكينه من رؤية ابنته الوحيدة “ملك” إلى 8 سبتمبر المقبل.

وجاء التأجيل، لإعادة الإعلان وعرض الصلح، حسبما أفاد مراسلنا.

وتغيب زوج حفيدة حسين سالم عن حضور جلسة اليوم، فيما مثل بوكيلٍ عنه، وقدم محاميه عماد حلمي، أصل صحيفة دعوى الرؤية وشهادة ميلاد الصغيرة “ملك” ووثيقة زواج موكله بحفيدة رجل الأعمال.

يذكر أن زوج حفيدة حسين سالم، استأنف على حكم أول درجة القاضي بتطليقها منه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور بينهما، وحددت الدائرة 93 بمحكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 14 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلساته.

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