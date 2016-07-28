ضبط أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالسيدة زينب لاتهامه بالنصب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من القبض على أمين عام السيدة زينب بحزب الحركة الوطنية المصرية، لاتهامه بالنصب على المواطنين واستغلال نفوذ، حسبما أفاد مراسلنا .

بدأت الواقعة عند تلقي ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، عدة بلاغات من المواطنين تفيد بإمضاء المتهم لهم عدة شيكات بدون رصيد مقابل أموالهم التي دفعوها له لتشغيلها وإعادة الربح منها مستغلًا منصبه.

وتم عمل التحريات اللازمة، للتأكد من البلاغات، وباثبات صحتها تم إصدار إذن من النيابة العامة، وإلقاء القبض على المتهم.

وتحرر المحضر اللازم لاثبات الواقعة، فيما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .