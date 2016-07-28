أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالسيدة زينب لاتهامه بالنصب

Google+ Print
ضبط أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالسيدة زينب لاتهامه بالنصب ضبط أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالسيدة زينب لاتهامه بالنصب

أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من القبض على أمين عام السيدة زينب بحزب الحركة الوطنية المصرية، لاتهامه بالنصب على المواطنين واستغلال نفوذ، حسبما أفاد مراسلنا .

بدأت الواقعة عند تلقي ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، عدة بلاغات من المواطنين تفيد بإمضاء المتهم لهم عدة شيكات بدون رصيد مقابل أموالهم التي دفعوها له لتشغيلها وإعادة الربح منها مستغلًا منصبه.

وتم عمل التحريات اللازمة، للتأكد من البلاغات، وباثبات صحتها تم إصدار إذن من النيابة العامة، وإلقاء القبض على المتهم.

وتحرر المحضر اللازم لاثبات الواقعة، فيما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا