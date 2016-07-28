لو بتستعد لرحلة طويلة.. 5 خطوات تساعدك على السفر بدون مشكلات صحية

تبدأ خطط السفر لقضاء إجازة الصيف فى الظهور، ويرفض البعض الرحلات الطويلة نظرًا لتأثيراتها الصحية عليهم.

ويقدم الموقع الأمريكى "لايف هيك" مجموعة من الخطوات للمحافظة بها على الصحة أثناء اختيار رحلة تحتاج للسفر مسافة بعيدة، حيث أشار الخبراء إلى أن الرحلات الطويلة تؤدى إلى مشكلات صحية خطيرة على المدى الطويل، وهناك 5 خطوات تساعدك على قضاء رحلة سفر طويلة دون مشكلات صحية تعكر عليك صفو هذه الرحلة،

وهى:

1. ممارسة الرياضة قبل السفر..

2. الاحتفاظ بالأدوية التى تحتاج إليها..

>الجلوس فترة طويلة على كرسى الطائرة يحتاج إلى استعداد جسدى كبير، أولا القيام قبل السفر بمجموعة من التمارين التى تساعد على استرخاء العضلات، وأثناء الرحلة القيام كل ساعة للسير داخل الطائرة والقيام ببعض الحركات التى تساعد على إعادة زيادة تدفق الدم فى الجسم مما يقلل من خطر تجلط الدم.>التخطيط للسفر مسافة طويلة خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة أمر هام، حيث يفضل الاحتفاظ بكل الأدوية التى يحتاجون إليها فى الحقيبة الأقرب إلى يديهم لتجنب المضاعفات، خاصة التى تحدث مع أصحاب أمراض الحساسية والربو والأزمات القلبية.

3. تناول الوجبات الخفيفة عند الشعور بالجوع..

4. اختيار الملابس المريحة..

5. الحصول على النوم..

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>لا يفضل تناول الوجبات الدسمة على الطائرة، خاصة إذا كانت المسافة بعيدة حتى لا يحدث مضاعفات للفرد نتيجة هذه الوجبات، ولكن المكسرات والخضراوات والفواكة الطازجة مع ساندوتشات الجبن اختيار مثالى.>المسافات الطويلة على الطائرة تحتاج إلى ملابس فضفاضة ومريحة قطنية مع اصطحاب جاكيت لارتدائه عند الشعور بالبرد فى بعض الأحيان من التكييف، مع الابتعاد عن ارتداء الجوارب الضيقه حتى لا تعمل على تكون الدم فى الأوردة وهو ما يؤدى إلى حدوث جلطات دموية.>النوم خطوة هامة فى رحلات الطيران الطويلة فهى تساعد على تهدأت الأعصاب واسترخاء للعضلات ويفضل عدم استخدام الحبوب المنومة إلا عند الضرورة، ولكن باستخدام سدادات الأذن ووسادة الرقبة يكون النوم أسهل على الطائرة.

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