المركزي للإحصاء: تراجع عدد السائحين في مصر نسبة انخفاض 59.9%

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عــدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم لمصر خلال شهر يونيو ، ليبلغ 328.6 ألف سـائح مقابل 820 ألفا خلال شهر يونيو 2015 بنسبة انخفاض 59.9% ، مشيرا إلى أن أهم الدول التي أثرت في نسبة الانخفاض هي روسيا الاتحادية بنسبة 49.8 % ، تليها المملكة المتحدة بنسبة 11.9 % ، ألمانيا بنسبة 8.6 %، ثم بولندا بنسبة 5.2 %.

وأوضح الإحصاء -في نشرته للسياحة الصادرة اليوم الخميس- إن منطقة أوروبا الغربية سجلت أكثر المناطق إيفاداً للسائحين خلال شهر يونيو 2016 بنسبة 30.6٪ ، وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة 35.9٪ من إجمالي السائحين الوافدين من أوروبا الغربية ، وجاءت في المرتبة الثانية الشرق الأوسط بنسبة 22.5 ٪، وكانت ليبيا أكثر الدول إيفادا بنسبة 26.8٪ من إجمالي السائحين الوافـدين من الشرق الأوسط ، وجاءت في المرتبة الثالثة أفريقيا بنسبة 16.9٪ وكانت السودان أكثر الدول إيفادا بنسبة75.1 ٪ من إجمالي السائحين الوافدين من أفريقيا ، كما بلغت نسبة السائحين الوافدين من باقي دول العالم (الأمريكتين – أوروبا الشرقية – شرق اّسيا والباسفيك وجنوب اّسيا – دول أخرى) 30.0%.

وأشار إلى أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية بلغ 121.4 ألف سائح خلال شهر يونيو 2016 ، مقابل 135.6 ألف سائح خلال نفس الشهر لعام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 10.4٪ وبنسبة قدرها 36.9٪ من إجمالي أعداد السائحين.

ولفت إلى أن عدد السائحين المغادرين بلغ 326.3 ألف سائح خلال شهر يونيو 2016 مقابل 811.4 ألف سائح خلال شهر يونيو 2015 ، بنسبة انخفاض قدرها 59.8٪ نتيجة انخفاض أعداد السائحين الوافدين.

كما أشار إلى أن عـدد الليالي السيـاحية التى قضاها السائحون المغـادرون بلغ 1.8 مليون ليلة خلال شهر يونيو 2016 مقـابل 7.7 مليون ليلة خلال نفس الشهـر لعام 2015 ، بنسبة انخفاض قدرها 77.1٪ ، ويرجع ذلك لانخفاض ليالى سائحي أوروبا الشرقية بنسبة 95.4 ٪ ، وكان لروسيا الاتحادية النصيب الأكبر في هـذا الانخفاض بنسبة 99.3% ، أما بالنسبة لأوروبا الغربية فكان لها النصيب الأكبر في عدد الليالي بنسبة 31.9٪ وكانت ألمانيا أكثر الدول في عدد الليالي السياحية بنسبة 46.2٪ من إجمالي عدد الليالي السياحية لأوروبا الغربية ، وبالنسبة للشرق الأوسط بلغت نسبته 31.1٪ وكانت السعودية أكثر الدول في عدد الليالي السياحية بنسبة 23.6 % من إجمالي الليالي السياحية للشرق الأوسط ، كما بلغت النسبة في أفريقيا 14.9٪ وكانت السودان أكثر الدول في عـدد الليالي السياحية بنسبة 85.7٪ من إجمالي عدد الليالي السياحية لأفريقيا.

وأوضح الإحصاء أن عـدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون من الدول العربية بلغت 795.2 ألف ليلة خلال شهر يونيو 2016 مقابل 1.5 مليون ليلة خلال نفس الشهر لعام 2015 ، بنسبة انخفاض قدرها 48.5٪ وبنسبة 45.1 ٪ من إجمالي الليالي السياحية ، وبلغ متوسط مدة إقامة السائح المغادر 5.4 ليلة خلال شهر يونيو 2016 مقابل 9.5 ليلة خلال نفس الشهر لعام 2015.