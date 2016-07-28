الجيش التونسي يقتل متشددين في جبل بورباح على الحدود الجزائرية

قتلت قوات الجيش التونسي، مسلحين اثنين في اشتباكات مع متشددين في جبل بورباح في محافظة جندوبة، الواقعة على الحدود مع الجزائر.

وقال مصدر أمني، أمس، إن “قتل إرهابيان وأصيب عسكري بجروح خلال مواجهات بين قوات أمنية وعسكرية وعناصر إرهابية في جبل بورباح”، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.

وأضاف المصدر الأمني، أن المواجهات لاتزال مستمرة بين وحدات من الجيش والحرس الوطني وعناصر إرهابية متحصنة بالمنطقة.

وتعيش قوات الأمن والجيش التونسي حالة استنفار قصوى منذ هجمات دموية، العام الماضي، استهدفت سياحا وحافلة للأمن الرئاسي، قبل أن يشن مسلحون هجوما على مدينة بنقردان الواقعة على الحدود مع ليبيا في شهر مارس الماضي.

سكاي نيوز عربية