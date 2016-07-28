سعد سمير: الوداد كان خائفا من الأهلي

قال سعد سمير مدافع الأهلي، إن لاعبي الوداد بدا عليهم الخوف الشديد في بداية اللقاء الذي انتهى بفوز الفارس الأحمر 1-0 في الرباط في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبر قناة "سي بي سي" قائلا:"رأيت الخوف في عيون لاعبي الوداد منذ بداية اللقاء، ونجحنا في السيطرة على مدار 90 دقيقة، ولم يتعرض مرمانا لخطورة".

وواصل"كما أن لاعبي الأهلي، تحاملوا على أنفسهم، وبعضهم أكمل اللقاء متأثرا بآلام عضلية، ولكن أثبتنا أننا قادرين على الدفاع بشكل جيد، بالتمركز الصحيح في الملعب، وحالفنا التوفيق في الحفاظ على فوز هام".

واستطرد مدافع الأهلي"إجراء مدرب الوداد 3 تبديلات دفعة واحدة، منح رسالة للاعبيه أنه يريد الهجوم بكل خطوطه، وبالفعل تعرضنا لضغط هجومي شديد في الشوط الثاني".

وأتم"السفر مبكرا إلى المغرب أفاد الفريق، وساعدنا على التركيز في التدريبات، وحفز اللاعبون أنفسهم لتحقيق المكسب، للعودة لمكاننا الطبيعي في صدارة المجموعة".