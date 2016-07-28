يول لجماهير الأهلي: لا أحب إيجاد أعذار بسبب هبوط الأداء.. وأعدكم بالأفضل

وجه مارتن يول المدير الفني للأهلي رسالة لجماهير الفريق عقب الفوز على الوداد البيضاوي بالمغرب في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث يول عبر قناة "سي بي سي" قائلا:"أتمنى أن تكونوا سعداء بالفوز الذي ححقناه في المغرب، وأعدكم ببذل أقصى جهد للفوز في المباراة القادمة أمام سموحة بكأس مصر".

وأضاف المدرب الهولندي"لا أحب توضيح المبررات أو إيجاد أعذار للجماهير بعد هبوط أداء الفريق في الفترة الأخيرة".

وتابع"أعلم أن الجماهير تنتظر فوز الأهلي بكل مبارياته، وهو ما نقلته للاعبين، وقلت لهم عند الفوز سيزيد الأصدقاء ودرجة الحب والترابط، والعكس صحيح".

وأحيا الأهلي آماله في التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، محققًا الفوز الأول في دوري المجموعات ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متساويًا مع أسيك أبيدجان.

أما الوداد البيضاوي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط متساويا مع زيسكو يونايتد.