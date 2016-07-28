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الأهلي يجيب عن هل يفاوض ستانلي

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الأهلي يجيب عن هل يفاوض ستانلي الأهلي يجيب عن هل يفاوض ستانلي

أجاب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حول حقيقة تفاوض ناديه لضم الثنائي مراد باتنا لاعب الفتح الرباطي وستانلي مهاجم وادي دجلة.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة "سي بي سي" قائلا:"في البداية أؤكد، خسارة مباراة او بطولة، لا تعني أن نقلب الطاولة، بل لدينة خطة محددة حول المراكز والأسماء التي نريد تدعيم الفريق بها".

وأضاف"حددنا الأولويات، وقائمة الأسماء، وتبقى الأمور التفاوضية، وستانلي ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام إلينا".

وبسؤاله عن المغربي مراد باتنا، رد مدير الكرة بالأهلي"التصريح بالاهتمام بضم لاعب، ثم التعثر في ضمه، سيكون أمرًا غير مقبول لاسم النادي".

وأتم"لا يمكنني التصريح بأن الأهلي اقترب من ضم باتنا أو غيره، لأن كلامي كمسؤول، لا بد أن يكون بمثابة القرارات، وسيتم الإعلان رسميًا عن أي صفقة بمجرد انتهائها".

وكان الأهلي أعلن عن 3 صفقات، هم محمد الشناوي حارس بتروجيت، مروان محسن مهاجم الإسماعيلي، وعلي معلول ظهير أيسر الصفاقسي.

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