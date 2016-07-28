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أحمد عادل يتحدث عن بكاء سعد سمير ومحنة إكرامي

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أحمد عادل يتحدث عن بكاء سعد سمير ومحنة إكرامي أحمد عادل يتحدث عن بكاء سعد سمير ومحنة إكرامي

تفاجأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي بتصرف زميله سعد سمير، عقب الفوز على الوداد البيضاوي بالمغرب في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عادل عبد المنعم"فوجئت عقب نهاية المباراة، ببكاء سعد سمير لا أعرف سببا لذلك، ولكن ربما بسبب الضغوط الواقعة عليه".

وأضاف في تصريحاته لقناة "سي بي سي" قائلا: "أدائي أمام الوداد بسبب عامل التوفيق، ومساعدة زملائي، فالفريق كان على قدر المسؤولية وكل اللاعبين كانوا رجالا، رغم الظروف الصعبة".

وتطرق أحمد عادل للحديث عن زميله شريف إكرامي، قائلا:"الروح التي ظهر بها إكرامي، وتحفيزه لي من خارج الملعب، ليست غريبة عليه، فهو من أبناء الأهلي".

وتابع"كلنا فريق واحد وروح واحدة، وكنت أسانده عندما كان يشارك بشكل أساسي، وكل الحراس يجتهدون في التدريبات، انتظارًا للحصول على فرصة".

واختتم"كلنا ندعم إكرامي، مثل أي لاعب يمر بظروف صعبة، وللعلم فهو من أفضل اللاعبين في التدريبات خلال الفترة الأخيرة".

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فيديو اليوم السابع