ضبط 4 كيلو «بانجو» بحوزة عاطلين بقنا

كتب – مراسل «ONA»

تمكن ضباط مباحث قسم قنا، اليوم الخميس، من ضبط 4 كيلو بانجو بحوزة عاطلين قبل ترويجها بمدينة قنا.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، اخطارًا بضبط كمية من نبات البانجو المخدر بعد ورود معلومات باعتزام كل من «عبدالله. ع . أ»، (25 سنة) عاطل، و«محمد. أ.ح»، (49 سنة) عاطل، بإعتزامهما قفي جلب كمية من نبات البانجو وتوزيعها على العملاء.

ومن خلال عدة أكمنة تمكن ضباط المباحث، من ضبط المتهم الأول وبحوزته عدد 33 لفافه ورقيه متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر، وضبط المتهم الثانى وبحوزته عدد 15 لفافه ورقيه من نبات البانجو المخدر.