الكويت: لا تمديد رسمي للمشاورات اليمنية

أكدت الحكومة الكويتية، أن لا تمديد للمشاورات بين الأطراف اليمينة، وذلك مع قرب انقضاء المهلة المحددة للجولة الثانية من المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن.

وقالت مصادر حكومية كويتية، إنها لم تستلم أي طلب رسمي لتمديد المشاورات أسبوعا إضافيا، وفقً لـ”سكاي نيوز”.

وتأمل الحكومة الكويتية، بحدوث تقدم رئيسي على مسار المشاورات في اليومين القادمين، حيث من المتوقع أن تعقد جولات مكثفة من المشاورات قبل انتهاء مهلة الـ15 التي تنتهي في 30 يوليو الجاري.

وكان المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وصل الكويت، مساء الأربعاء، قادما من موريتانيا، حيث مثل الأمين العام للأمم المتحدة في القمة العربية.