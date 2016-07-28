توقف الرحلات البحرية والأنشطة بالغردقة لسوء حالة الطقس

أعلن مركز عمليات الطوارئ والأزمات بالبحر الأحمر، توقف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس بالغردقة والجونة، نظرا لسوء الطقس بعد ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح وذلك بناءً على اشارة تلقاها المركز من هيئة الارصاد الجوية.

وقال المركز فى بيان له اليوم، إن مدينة الغردقة تشهد منذ الساعات الأولى من فجر اليوم حالة من الطقس السيئ وارتفاع الامواج بالبحر الأحمر، مما يصعب على لنشات الرحلات البحرية الإبحار إلى الجزر المختلفة وممارسة الألعاب الرياضية والغطس.

وتم إبلاغ أصحاب مراكز الغوص واللنشات السياحية بأن حالة الجو بالبحر الأحمر لا تسمح بممارسة الأنشطة البحرية ورياضة الغوص، وذلك بناء على تعليمات هيئة الأرصاد الجوية إلى مركز العمليات بمحافظة البحر الأحمر وغرفة الغوص.

حالة الطقس اليوم الخميس 28/7/2016 فى مصر و الدول العربية