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وزير الصناعة من المنوفية: حل مشكلة تراخيص المصانع والشركات خلال أيام

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وزير الصناعة من المنوفية: حل مشكلة تراخيص المصانع والشركات خلال أيام وزير الصناعة من المنوفية: حل مشكلة تراخيص المصانع والشركات خلال أيام
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إنه جار حل مشكلة التراخيص الصناعية، والتى تقف عائقا كبيرا لجذب المستثمرين فى جميع المناطق الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف خلال اجتماعه بأعضاء جمعية المستثمرين داخل مقر جهاز تنمية السادات، بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والمهندس محمد عاشور رئيس جهاز مدينة السادات وعدد من أعضاء مجلس النواب، منهم العميد محمود محى الدين عضو مجلس النواب عن دائرة السادات، وأسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائر منوف، وفايز بركات عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، والدكتور سامى المشد عضو مجلس النواب عن دائرة السادات، أن النظام الجديد الذى أقر من مجلس النواب بخصوص مشاكل تراخيص المصانع والشركات، تم حلها بنسبة 80? لبناء الشركات والمصانع التى سوف تحصل على التراخيص بالإقرار، عدا بعض الصناعات ومنها الحديد، والأسمدة، والأسمنت، وهى المشاريع التى تحتاج إلى تدخل العديد من الوزارات مثل البيئة لخطورتها على صحة الإنسان، وذلك للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأضاف وزير التجارة، أنه بالنسبة للصادرات، هناك 5 مصادر للتصدير الأجنبى، وهى قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين من الخارج، والاستثمار المباشر، والميزان التجارى، وهو الفرق بين الاستيراد والتصدير وكل هذا يعانى عدا قناة السويس بسبب العملة الأجنبية.

- وزير الصناعة يتفقد اليوم عددًا من شركات مدينة السادات بالمنوفية
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