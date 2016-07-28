ضبط ألف علبة جبن فاسدة و4500 صاروخ ألعاب نارية بالإسكندرية خلال حملة

نفذ ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "أيوب.ج" 38 سنة بائع مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع عدد 1000 عبوة جبن أبيض منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"سليمان .ش" 23 سنة بائع خبز لحيازته وعرضه للبيع عدد 500 رغيف بلدى مدعم بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى، و"أحمد.ا" 28 سنة بائع لحيازته عدد 4500 صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و"محمد.ا" 51 سنة صاحب محل خردوات لحيازته وعرضه للبيع عدد 200 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

وفى إطار خطة الإدارة المستديمة بمتابعة السلع التموينية المدعمة كافة، خاصة "غاز البوتاجاز" بالمحافظة للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة لعبوة غاز البوتاجاز قامت حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى مديرية التموين بدائرة حى العامرية أسفرت عن ضبط كل من "محمد.ش" 35 سنة بائع بوتاجاز، و"السيد.ش" 30 سنة بائع بوتاجاز، لقيامهما ببيع عبوة غاز البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم بأزيد من السعر الرسمى بمقدار 5 جنيهات.

- تموين الإسكندرية تضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى