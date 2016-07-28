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إصابة طالب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء غرب الإسكندرية

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إصابة طالب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء غرب الإسكندرية إصابة طالب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء غرب الإسكندرية
أصيب طالب بكلية الحقوق، إثر اشتباكه مع جاره لخلافات بسبب الجيرة، أسفر عن إصابته بجرح قطعى فى الصدر، وتم نقله الى المستشفى.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارا من المقدم كريم محفوظ رئيس مباحث قسم شرطة كرموز بوجود مشاجرة بشارع البنانى دائرة القسم.

وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين كلا من "السيد ع." 34 سنة عاطل، "أحمد م. " 23 سنة طالب بكلية الحقوق مصاب بجرح قطعى بالصدر من الناحية اليسرى، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة قام خلالها الأول بالتعدى على الثانى بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثا إصابته المنوه عنها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتم نقل المصاب لمستشفى الجمهورية العام للعلاج ، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة كرموز وجار العرض على النيابة.


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