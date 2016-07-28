حبس عاطل قتل شقيقة صديقه بعد اغتصابها فى منزلها بالإسكندرية 4 أيام

قررت نيابة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل مع سبق الإصرار، والاغتصاب، حيث قتل شقيقة صديقه، بعد أن تحرش بها واعتدى عليها جنسيًا داخل منزلها، ثم قتلها مخافة الفضيحة.

كان اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة "أ.ا" داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل مسجاة على ظهرها بأرضية غرفة المعيشة ترتدى كامل ملابسها مصابة بكدمات بالوجه والذراع الأيمن، وسرقة 2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليها.

أمر اللواء نادر جنيدى - مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بوضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف غموض الحادث، حيث توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة "إسلام .ع " - 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى قضية "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، حيث قرر بأنه مساء يوم الحادث توجه للشقة سكن المجنى عليها لعلمه بتواجدها بمفردها، وقام بالطرق على باب الشقة ففتحت له المجنى عليها، واستضافته لسابقة معرفتها به ووجود علاقة صداقة بينه وشقيقها، وأعدت له الشاى وعقب تناوله تحرش بها وطرحها أرضا وعاشرها جنسيا، ما أدى لحدوث نزيف بها وعقب ذلك قامت بتهديده بإبلاغ أهليتها فتولدت لديه فكرة التخلص منها وإزهاق روحها حتى لا يفتضح أمره فقام بتوجيه عدة لكمات لوجهها ما أدى لاصطدام رأسها بمنضدة بحجرة الصالون وسقوطها أرضا حيث فارقت الحياة وعقب تأكده من وفاتها استولى على هاتفيها وفر هاربا.

وبإرشاده تم ضبط الهاتفين، وبعرض المتهم على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

عاطل يقتل شقيقة صديقه بعد اغتصابها فى منزلها بالإسكندرية