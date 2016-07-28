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القبض على سيدتين بحوزتهما 1800 قرص مخدر وضبط 12 متهما هاربين بالمنيا

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القبض على سيدتين بحوزتهما 1800 قرص مخدر وضبط 12 متهما هاربين بالمنيا القبض على سيدتين بحوزتهما 1800 قرص مخدر وضبط 12 متهما هاربين بالمنيا
تمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن المنيا، من ضبط سيدتين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والقبض على 12 متهما هاربين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "رشا .م"، 30 سنة ربة منزل و"سعاد .ح"، 35 سنة ربة منزل من الشرقية وبحوزتهما 1800 قرص لعقار الترامادول بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8585 لسنة 2016 إدارى قسم المنيا.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 12 متهما هاربين من قضايا جنائية متنوعة عبارة عن مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسرقة بالإكراه وقتل واستعراض قوة.


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