عاطل يقتل مسجل خطر رميا بالرصاص لبيعه المخدرات فى الشارع بالمرج

أنهى عاطل حياة مسجل خطر رميا بالرصاص بمنطقة المرج، بسبب بيع المتهم للمخدرات فى الشارع، حرر محضر بالواقعة وتولت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما عاتب والد المتهم جاره المجنى عليه "مسجل خطر" 42 لبيعه الأقراص المخدرة فى الشارع الذى يسكن به، فنشبت بينهما مشادة كلامية أخرج على إثرها المجنى عليه سلاحا أبيض "مطواة" وأشهره فى وجه والد المتهم، وعندما علم نجله بالمشاجرة أحضر بندقية خرطوش وتوجه الى المسجل فى موقف المرج، وأطلق عليه الرصاص ثم فر هو ووالده هاربين.

تم نقل جثمان القتيل إلى المشرحة وتكثف أجهزة الأمن من جهودها للقبض على المتهمين.

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