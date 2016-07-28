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ننشر أسماء وفد اتحاد الصحفيين العرب المشارك فى لقاء الرئيس السيسى

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ننشر أسماء وفد اتحاد الصحفيين العرب المشارك فى لقاء الرئيس السيسى ننشر أسماء وفد اتحاد الصحفيين العرب المشارك فى لقاء الرئيس السيسى
علم"اليوم السابع" أن وفد اتحاد الصحفيين العرب الذى يلتقى الرئيس عبد الفتاح بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بعد ظهر اليوم الخميس، يضم 13 عضوًا من الامانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى مؤيد اللامى رئيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشارك فى الوفد، حاتم زكريا، وخالد ميرى الأمين العام للاتحاد، وعادى فارح عضو الأمانة عن نقابة الصومال، ومؤنس المرجى نقيب البحرين، وسالم الجهورى عن سلطنة عمان، وإلياس عون نقيب الصحفيين بلبنان، وإلياس مراد نقيب الصحفيين بسوريا، وعبد الله الجحلان أمين عام هيئة الصحفيين بالسعودية، وعدنان راشد أمين صندوق جمعية الصحفيين بالكويت، وناجى الباجورى نقيب الصحفيين بتونس، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين بفلسطين، والصادق الروزيقى نقيب الصحفيين بالسودان، وعبد الوهاب الزويلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، فيما يتغيب عن اللقاء عبد الله البقالى نقيب الصحفيين بالمغرب، وياسين المسعودى نقيب الصحفيين باليمن.

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مصر 365

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