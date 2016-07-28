أخبار العراق..القوات العراقية تقتل العشرات من عناصر داعش شمال الرمادى

قتلت القوات الأمنية العراقية الخميس، العشرات من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، وذلك خلال عملياتها شمال مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار.

وذكر إعلام قيادة عمليات الأنبار فى بيان نقلته- وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع)- "أنه تم العثور على سبع عبوات مملوءة بمادة "سى فور" شديدة الانفجار، وخمس عبوات ناسفة فى منطقة الفلاحات، كما تم تدمير مركبة حربية فى الضفة اليسرى لنهر الفرات من مفرزة الكورنيت فى منطقة الطرابشة".

وأشار البيان إلى "أنه تم تنفيذ ضربة جوية لطيران التحالف الدولى، أسفرت عن قتل ثمانية من مسلحى داعش، وتدمير 24 منصة صواريخ، وهاونين اثنين 120ملم، إضافة إلى 122 صاروخا وتدمير ثلاث قاذفات صواريخ، وبنايتين يتحصن بهما المسلحين، وقاذفة (اربى جى سفن) فى منطقة البو على جاسم والطرابشة".

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان لخلية الإعلام الحربى "أن طيران التحالف الدولى قتل عدة قادة لداعش إثر استهداف اجتماعا لهم فى ناحية القيارة جنوب الموصل"، موضحا أن "من ضمن قادة داعش المقتولين فى ناحية القيارة الإرهابى "أبوشعيب" القائد العسكرى لما يسمى ولاية دجلة".

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