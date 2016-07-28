المجلس الأعلى الإسلامى العراقى يطالب تركيا بسحب قواتها المتواجدة فى البلاد

طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم سفير تركيا لدى العراق فاروق قايمقجى بضرورة سحب أنقرة لقواتها المتواجدة فى العراق داعيا إلى التركيز على المصالح المشتركة وحقائق التاريخ بينها وبين العراق.

وشدد عمار الحكيم بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامى، اليوم الخميس، على أهمية استقرار تركيا والذى ينعكس على الاستقرار فى المنطقة، مؤكدا على أن العراق ماض بتحرير أراضيه من تنظيم داعش والتى لم يبقى منها سوى الموصل وستدخلها القوات العراقية بمختلف صنوفها، مشيرا إلى أن داعش خرجت من الرهان السياسى الذى وجدت من أجله فضلا عن فقدانها لإمكانية التوازن العسكرى مع القوات الأمنية والحشد الشعبى.

أردوغان يواصل بطشه ضد معارضيه على خلفية تحرك الجيش.. سلطات أنقرة تعتقل 47 صحفيا بزعم ارتباطهم بجولن.. وسياسيون أتراك لـ"اليوم السابع": الحكومة تستغل الأحداث لكتابة دستور جديد يحول تركيا للنظام الرئاسى