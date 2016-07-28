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بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق القطامية ـ العين السخنة

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بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق القطامية ـ العين السخنة بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق القطامية ـ العين السخنة
أصيب 5 مواطنين فى السويس بسبب تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل بطريق القطامية – العين السخنة بالسويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل بطريق القطامية العين السخنة، بسبب السرعة الزائدة.

وقال مصدر أمنى، إن المصابين فى الحادث 5 أشخاص هم، "أحمد خليل محمد 25 عاما، وباهى سمير وهبى 26 عاما، وتامر عبد الحميد حسن 33 عاما، وعاطف محمد عاطف 27 عاما، وماجد محمد ماجد 28 عاما".

وأكد مصدر طبى، أن المصابين يتم علاجهم بمستشفى السويس العام، وسيتم إجراء عملية جراحية لأحد المصابين.


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