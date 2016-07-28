90 % من مرضى النقرس أكبر من 45 سنة.. احذروا هذه الأطعمة

يصاب البعض بارتفاع الأملاح فى الدم والمعروف باسم "النقرس" وتظهر أعراضه فى الغالب بالتهاب فى أحد المفاصل وهو ما يؤدى إلى تورمها.

ويقول الدكتور "محمد صلاح على حسين"، أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر، "النقرس هو عبارة عن عدم قدرة الجسم علي التخلص من ما يسمى بالـ"البيوريتات" الموجودة فى بعض الأكلات والتى تكون كمية زائدة من أملاح حمض البوليك والمسئولة عن الألم والذى يمكن أن يظهر فجأة أثناء النوبة وعادة يكون بمفصل الأصبع الكبير للقدم.

وتابع: 90% من مصابى النقرس رجال أكثر من 45 سنة، وهناك قائمة من الممنوعات الغذائية التى يجب أن يتجنبها مريض النقرس،

>1. صفار البيض، المربى التى تحتوى على بذور.>2. القهوة بجميع أنواعها، الشاي، الكاكاو، الشيكولاته، والمشروبات الغازية.>3. الرنجة والبطارخ والسردين.>4. اللحوم الحمراء الضأني والكندوز والبط والحمام والسمان والكبد والكلاوى والمخ.>5. المكسرات مثل البندق واللوز والفستق واللب والسودانى.>6. الفواكة مثل التمر والتين والتوت.

وأشار الدكتور محمد إلى أن اللحوم المسموح بها هو الأسماك والدجاج والأرانب واللحم االبتلو، ولكن أثناء نوبة الإصابة يمنع تناول العدس والبقوليات مثل الفول واللحوم والسمك والدجاج والباذنجان والقرنبيط والبسلة والسبانخ، ويعتمد على تناول الجنزبيل والكرفس والخرشوف وخليط حبة البركة مع الشمر.