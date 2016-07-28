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أسعار الذهب تشهد تراجعاً طفيفاً تزامناً مع تراجع الدولار في مصر

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أسعار الذهب تشهد تراجعاً طفيفاً تزامناً مع تراجع الدولار في مصر أسعار الذهب تشهد تراجعاً طفيفاً تزامناً مع تراجع الدولار في مصر

أكد مصدر  بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية اليوم على ارتفاع سعر جرام الذهب في السوق المصرية،  و أرجع السبب وراء ارتفاع الذهب الى ارتفاع الأمريكي خلال الأيام الماضية حيث أنه وصل لسعر قياسي جديد في السوق السوداء.

و أشار المصدر لأحد المواقع المصرية، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً في البورصة العالمية،  وأوضح المصدر أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل .389جنيه، أما جرام الذهب عيار  21 سجل 454جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 519جنيها، وسعر الجنيه الذهب 3632 جنيهاً.

واكد المصدر على أن الفرصة ما زالت أمام المواطنين لشراء الذهب، و خاصة أن الذهب سوف يشهد ارتفاعاً خلال الأيام القادمة، و ذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار .

وقال بعض الخبراء  أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في إضعاف عملة اليورو،  وأدي ذلك إلى ارتفاع سعر  الدولار، مما جعل بعض المستثمرين باللجوء إلى شراء الذهب لأنه أكثر أماناً في الوقت الحالي، والاستثمار به من خلال البورصة.

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