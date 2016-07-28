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وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام

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وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام

سامح شكري وزير الخارجية

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاى ميلادينوف، والذى يزور القاهرة حالياً.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الجهود الدولية المبذولة حالياً لدفعها، كما يلتقى وزير الخارجية مع مرشح الجبل الأسود لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة إيجور لوكسى.

ويلتقى وزير الخارجية اليوم أيضاً وفد مجموعة الصداقة مع بمجلس العموم البريطانى، والذى يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، ويتناول اللقاء العلاقات التى تربط بين القاهرة ولندن، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع على الساحة الدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الإرهاب.

 

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