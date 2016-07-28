سعر الدولار اليوم 28 يوليو..الورقة الخضراء تنهار وتتراجع أمام الجنبه

تمر السوق السوداء لتداول الأوراق النقدية في مصر، بحالة من التخبط والارتباك بين الصعود والهبوط لسعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، حيث أن سعر الورقة الخضراء حقق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخه أمام الجنيه، مسجلا 13.50 جنيه في تعاملات بداية الأسبوع الجاري، ثم بدأ في التراجع السريع حيث فقد 240 قرش من قيمته، على مدار تعاملات اليومين الماضيين، بعد تثبيت البنك المركزي لسعر الجنيه أمام الدولار في العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء..سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس 28 يوليو، في تعاملات السوق السوداء، 11.90 جنيه للشراء و 12.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك..استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات البنوك الرسمية، مقابل الجنيه المصري، عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads