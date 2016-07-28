الجيش التونسى يقتل مسلحين اثنين فى اشتباكات قرب الحدود الجزائرية

قال مصدر أمنى إن قوات الجيش التونسى قتلت مسلحين اثنين فى اشتباكات مع متشددين فى جبل بورباح فى محافظة جندوبة الواقعة على الحدود مع الجزائر.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية عن مصدر أمنى قوله الليلة الماضية "قتل إرهابيان وأصيب عسكرى بجروح خلال مواجهات بين قوات أمنية وعسكرية وعناصر إرهابية فى "جبل بورباح" بمعتمدية وادى مليز من ولاية (محافظة) جندوبة".

وأضاف المصدر الأمنى أن المواجهات مازالت مستمرة بين وحدات من الجيش والحرس الوطنى وعناصر إرهابية متحصنة بالمنطقة".

وقوات الأمن والجيش التونسى فى حالة استنفار قصوى منذ هجمات دموية العام الماضى استهدفت سياحا وحافلة للأمن الرئاسى قبل أن يشن مسلحون هجوما على مدينة بنقردان الواقعة على الحدود مع ليبيا فى شهر مارس الماضي.

وفتح مسلح النار فقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون بعد أن شق طريقه نحو الشاطيء فى أحد فنادق سوسة فى أواخر يونيو العام الماضي، وكان ذلك أسوأ هجوم فى البلد الذى يعتمد اقتصاده بشكل كبيرعلى صناعة السياحة.

وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم سوسة وآخر استهدف متحف باردو فى وقت سابق من العام الماضي.

وأكملت تونس انتقالها إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على لكن الأمن لا يزال مصدر القلق الرئيسى مع تزايد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة التى قتلت أيضا عشرات من الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية.