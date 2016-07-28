أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير دفاع روسيا: سنبدأ بالتعاون مع النظام السورى "عملية إنسانية" فى حلب

Google+ Print
وزير دفاع روسيا: سنبدأ بالتعاون مع النظام السورى "عملية إنسانية" فى حلب وزير دفاع روسيا: سنبدأ بالتعاون مع النظام السورى "عملية إنسانية" فى حلب
أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويغو، أن قوات النظام السورى وروسيا سيبدأن ما وصفها بـ "عملية إنسانية" بحلب، مشيرا إلى أن المدنيون يمكنهم مغادرة حلب عبر 3 ممرات وأن هناك ممر آمن لمقاتلى المعارضة الراغبين بالاستسلام.

وأكد وزير الدفاع الروسى، فى تصريحات نقلتها قناة العربية، أن واشنطن رفضت مشاركتهم بالمعلومات حول أماكن تواجد جبهة النصرة والجيش الحر.


>- أخبار روسيا..بدء اجتماع أمنى فى روسيا لبحث مكافحة الهجمات الإرهابية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365