وزير دفاع روسيا: سنبدأ بالتعاون مع النظام السورى "عملية إنسانية" فى حلب

أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويغو، أن قوات النظام السورى وروسيا سيبدأن ما وصفها بـ "عملية إنسانية" بحلب، مشيرا إلى أن المدنيون يمكنهم مغادرة حلب عبر 3 ممرات وأن هناك ممر آمن لمقاتلى المعارضة الراغبين بالاستسلام.

وأكد وزير الدفاع الروسى، فى تصريحات نقلتها قناة العربية، أن واشنطن رفضت مشاركتهم بالمعلومات حول أماكن تواجد جبهة النصرة والجيش الحر.

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