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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا ودرجة الحرارة بالقاهرة 36

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا ودرجة الحرارة بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا ودرجة الحرارة بالقاهرة 36

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جاف جنوبًا نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف، والرياح السطحية في البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على محافظات ومدن ، الصغرى العظمى: القاهرة 25 36 الإسكندرية 24 30 مطروح 24 32 بورسعيد 25 31 دمياط 25 31 بلطيم 25 31 الإسماعيلية 25 36 السويس 25 37 العريش 22 33 نخل 19 34 طابا 21 35 الطور 25 34 مرسى علم 31 36 الغردقة 30 41 شرم الشيخ 30 39 رفح 21 32 كاترين 20 34 سيوة 23 39 المنيا 24 37 الفيوم 24 37 رأس سدر 26 37 أبوسمبل 30 41 وسط الدلتا 25 36 أسيوط 26 37 سوهاج 26 38 الأقصر 28 41 أسوان 31 42 شلاتين 29 39 حلايب 27 37 الوادى الجديد 26 41 قنا 27 41 نويبع 28 39 السلوم 23 32.

 

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