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الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بالطريق الدائرى

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الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بالطريق الدائرى الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بالطريق الدائرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى بالسلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى، وقام رجال الإطفاء بالتوجه إلى المكان وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخماد الحريق.


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