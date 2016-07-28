الزوارق البحرية الإسرائيلية تعتقل 7 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم (الخميس) سبعة صيادين قبالة قطاع غزة واستولت على مراكبهم.

وأفادت مصادر محلية أن بحرية الاحتلال أطلقت النار على مراكب عدد من الصيادين قبالة شاطىء منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وقامت باعتقال 7 صيادين واستولت على ثلاثة قوارب صيد كانوا على متنها.

فى سياق منفصل، أطلقت الأبراج العسكرية الاسرائيلية فى محيط موقع "كيسوفيم" العسكرى داخل الشريط الحدودى الفاصل النار باتجاه الأراضى الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

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