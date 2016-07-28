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بحث: عدم ممارسة الرياضة مع التدخين ثانى أكبر سبب لوفاة الرجال المبكرة

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بحث: عدم ممارسة الرياضة مع التدخين ثانى أكبر سبب لوفاة الرجال المبكرة بحث: عدم ممارسة الرياضة مع التدخين ثانى أكبر سبب لوفاة الرجال المبكرة
قال بحث جديد إن عدم تحلى الرجل بالقدر الكافى من اللياقة البدنية هو ثانى أكبر سبب للوفاة المبكرة بين الرجال فى مرحلة منتصف العمر بعد التدخين.

وبحسب البحث – الذى نقلت نتائجه صحيفة ديلى ميل البريطانية - فإن عدم ممارسة الرياضة هو السبب المتوقع الثانى للوفاة المبكرة ويتبعها فى ذلك ارتفاع معدلات ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول.

وقال العلماء إن هذه النتائج تؤكد الحاجة إلى زيادة ممارسة النشاط البدنى والتقليل من أوقات الجلوس لفترات طويلة.

من جانبه قال الدكتور بير لادينفال الاستاذ بجامعة جوثينبيرج إن "فوائد النشاط البدنى على مدى الحياة واضحة بشدة".

وأضاف "لقد قطعنا شوطا كبيرا فى خفض معدلات التدخين، إن التحدى الكبير التالى هو الاستمرار فى ممارسة النشاط البدنى وخفض حالات الخمول البدنى مثل الجلوس لساعات طويلة".


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