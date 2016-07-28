أستاذ أمراض باطنة: طرح علاجات جديدة تشفى من فيروس B خلال 5 سنوات

أكد الدكتور علاء الدين إبراهيم، أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب بنها عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الآسيوية الباسيفيكية للكبد، ورئيس لجنة التوعية الكبدية بالرابطة، أن هناك أجيالا جديدة لعلاجات فيروس بى، يمكنها التخلص من الفيروس، وأيضا من الشفرة الجينية للفيروس، وبالتالى الشفاء الكامل من المرض مشددا على أن هذا سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال أستاذ أمراض الباطنة، فى مؤتمر الدلتا الدولى لأمراض الكبد، أن هناك قياسات مستخدمة فى تحديد مدى نجاح العلاج فى فيروس بى، وهى ثلاث قياسات، موضحا أن مصر بها 2 % من المصابين بفيروس بى بعد انخفاض حاد فى أعداد الحالات، عقب تطبيق سياسة التطعيم الواقى من الفيروس .

وأشار إلى أن الأبحاث أثبتت أنه حتى الآن لا يوجد معدل صارم لمتابعة العلاج سوى القياسات العادية ، وعليه فإن العلاج يتم بناء على حالة كل مريض على حدة.

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