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ضبط اثنين من عناصر الإخوان متهمين بالتحريض على العنف فى أسوان

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ضبط اثنين من عناصر الإخوان متهمين بالتحريض على العنف فى أسوان ضبط اثنين من عناصر الإخوان متهمين بالتحريض على العنف فى أسوان
ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن العام، القبض علي اثنين من عناصر جماعة الإخوان بمدينة أسوان، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بتمكن إدارة البحث الجنائى بأسوان مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى، وبعد تقنين الإجراءات من ضبط "رمضان س." 40 سنة حاصل على دبلوم و "محمد ع." 44 سنة موظف، وذلك لانتمائهما لجماعة الإخوان وسعيهما للاستعانة ببعض الموالين للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى،حسبما أفادت الشرطة.

تحررعن ذلك المحضر 4204 لسنة 2016 م إدارى قسم أول أسوان، والمحضر رقم 2313 لسنة 2016 م إدارى قسم ثان أسوان وجار العرض على النيابة العامة.


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