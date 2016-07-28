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مستشفى مطروح العام تستضيف أستاذ قلب أطفال وعيوب خلقية لمدة 3 أيام

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مستشفى مطروح العام تستضيف أستاذ قلب أطفال وعيوب خلقية لمدة 3 أيام مستشفى مطروح العام تستضيف أستاذ قلب أطفال وعيوب خلقية لمدة 3 أيام
أعلن مركز القلب بمستشفى مطروح العام، عن استضافته للدكتور نادر بطرس استشارى قلب الأطفال وعيوب القلب الخلقية بمعهد القلب القومى يوم الخميس المقبل ولمدة 3 أيام، لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال الذين يعانون من أمراض أو عيوب خلقية بالقلب.

وقال الدكتور محمد سعد غزال مدير المركز، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم الكشف على المرضى باستخدام الموجات فوق الصوتية على القلب (إيكو) وتحضير الحالات التى تحتاج إجراء قسطرة قلبية علاجيه و متابعة الحالات التى قامت بإجراء قسطرة قلبيه سابقة.

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