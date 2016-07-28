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اختبار رائحة جديد للكشف عن خطر الزهايمر

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اختبار رائحة جديد للكشف عن خطر الزهايمر اختبار رائحة جديد للكشف عن خطر الزهايمر
قام باحثون بتطوير اختبار جديد للتعرف على الروائح للكشف المبكر عن مخاطر الألزهايمر .

فقد أشارت دراستان من مركز كولومبيا الطبى الجامعى (CUMC) ، ومعهد الطب النفسى لولاية نيويورك ، إلى فعالية الإختبار كبديل غير مكلف للكشف والتشخيص المبكر لمرض الألزهايمر.

وفى هذه الدراسة ، أجرى الباحثون أبحاثهم على عينة عشوائية من 397 من كبار السن (متوسط أعمار بلغ 80 عاما ) لا يعانون من خرف الشيخوخة ، خضع المشاركون لإختبارات بالرنين المغناطيسى لقياس سمك القشرة – المنطقة الأولى المخية الأنفية الداخلية للمخ – ومدى تأثرها بمرض الألزهايمر .

و بعد أربع سنوات ، بلغت نسبة الإصابة بالعته نحو 12.6% بواقع 50 مشاركا ، وكان ما يقرب من 20 % منهم يعانون من علامات تدهور معرفى .

وتوصل الباحثون إلى أن سمك القشرة المخية الأنفية الداخلية مرتبط بصورة كبيرة بزيادة فرص الإصابة بمرض الألزهايمر ، ليعد تراجع القدرة على التعرف على الروائح بشكل صحيح فى مقدمة العلامات الأولية للإصابة بالمرض .
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