ضبط مصنعى مواد غذائية ومجزرين لذبح الفراخ بدون ترخيص فى القليوبية

تمكنت مباحث ومديرية التموين بالقليوبية، من ضبط مصنعين لتعبئة المواد الغذائية ومجزرتان بدون ترخيص فى شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أنة تم ضبط "آيه ن." 27 المسئوله عن مصنع حلويات لبنان وذلك لإدارتها المصنع بدون ترخيص وتم ضبط 5 طن سكر معبأ داخل شكائر، 5 طن دقيق فاخر استخراج 72% - 1 طن كاكاو – 2 طن لبن بودره، و 150 دستة جاتوه منتج نهائى تحرر عن ذلك المحضر رقم 18536 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2016م.

كما تم ضبط ياسر ف. 44 سنة صاحب مصنع لتعبئة السكر وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجله وتم ضبط 10 طن سكر معبأ داخل شكائر – 4 طن سكر معبأ داخل أكياس زنة الكيس 1 كجم منتج نهائى تحرر عن ذلك المحضر رقم 18653 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016م.

وتم ضبط حامد م. 47 سنة صاحب مجزر لذبح وتنظيف الدواجن وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص من الجهات المختصه.

وقامت حمله تموينيه استهدفت المجزر سالف الذكر وتم ضبط 300 كجم دواجن تحت التجهيز داخل براميل – 400 كجم دواجن منتج نهائى معد وجاهز للبيع تم التحفظ على المضبوطات وجار إرسال عينات منها للمعامل المركزيه بوزارة الصحه لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18657 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2016م.

وتم القبض على علاء ب. 39سنة صاحب مجزر لذبح وتنظيف الدواجن، وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص من الجهات المختصه وقيامه بتصنيع مصنعات اللحوم سدق – كفته – حواوشى من اللحوم المفرومه ومخلفات المجازر وهياكل الدواجن الغير صالحه للاستهلاك الآدمى والحيوانى وإعادة تعبئتها وبيعها مما يعد ضررا على الصحه العامه للمواطنين، وعليه قامت حمله تموينيه استهدفت المجزر سالف الذكر ، وتم ضبط 720 كجم هياكل دواجن تم التحفظ على المضبوطات وجار إرسال عينات منها للمعامل المركزيه بوزارة الحصه لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18656 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2016م

- ضبط 6 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

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