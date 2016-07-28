10 من ممثلى كبرى الصحف الهندية يصلون القاهرة لزيارة شرم الشيخ

وصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس وفد إعلامى هندى يضم 10 من كبار ممثلى كبرى المجلات والصحف الهندية.

وقالت نسرين عثمانلى مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولى إن الهيئة تستضيف الوفد الهندى لمدة أسبوع فى جولة تعرفية للقاهرة وشرم الشيخ.

وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من مومباى وقام فريق من مكتب هيئة تنشيط السياحة والذى ضم محمد جمال ونهى يحيى بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصولهم بالتنسيق مع سلطات المطار.

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