أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

10 من ممثلى كبرى الصحف الهندية يصلون القاهرة لزيارة شرم الشيخ

Google+ Print
10 من ممثلى كبرى الصحف الهندية يصلون القاهرة لزيارة شرم الشيخ 10 من ممثلى كبرى الصحف الهندية يصلون القاهرة لزيارة شرم الشيخ
وصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس وفد إعلامى هندى يضم 10 من كبار ممثلى كبرى المجلات والصحف الهندية.

وقالت نسرين عثمانلى مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولى إن الهيئة تستضيف الوفد الهندى لمدة أسبوع فى جولة تعرفية للقاهرة وشرم الشيخ.

وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية للطيران القادمة من مومباى وقام فريق من مكتب هيئة تنشيط السياحة والذى ضم محمد جمال ونهى يحيى بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصولهم بالتنسيق مع سلطات المطار.


>- 45 رحلة داخلية ودولية لمصر للطيران تصل وتقلع فى مواعيدها خلال 6 ساعات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب