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الرئيس اليمنى يأمر بتحويل مليون برميل من النفط الخام لإعادة تشغيل مصفاة عدن

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الرئيس اليمنى يأمر بتحويل مليون برميل من النفط الخام لإعادة تشغيل مصفاة عدن الرئيس اليمنى يأمر بتحويل مليون برميل من النفط الخام لإعادة تشغيل مصفاة عدن
ذكرت وكالة أنباء سبأ، نقلا عن مسئول حكومى لم تسمه أن اليمنية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى ستحول مليون برميل من النفط الخام إلى مصفاة عدن لتشغيلها.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله أمس الأربعاء إن تشغيل مصفاة عدن يعتبر من الأولويات الملحة التى تعمل عليها الحكومة فى المرحلة الراهنة باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد .

وقال المسؤول إن "هذا الإجراء سيعيد نشاط المصفاة المتوقف منذ أشهر جراء نفاذ النفط الخام وتوقف العمل فى حقول الإنتاج، كان اليمن قد أعلن فى وقت سابق أمس إنه باع ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لشركة جلينكور فى خطوة أثارت انتقادات من المصفاة الرئيسية فى البلاد والتى تواجه مصاعب فى توفير الوقود لمحطات الكهرباء المحلية.

وأدت الانتقادات إلى أن تعد حكومة هادى بتخصيص جزء من النفط الخام الذى تم الاحتفاظ به فى ميناء الضبة النفطى على خليج عدن لاستئناف العمليات.

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مصر 365

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