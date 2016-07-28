رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث اليوم تمويل زراعة 100 ألف فدان بسيناء

يلتقى الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، عددا من المسئولين من الجانب الهولندى والإسبانى لإجراء مباحثات حول كيفية إيجاد تمويل لصالح مشروعات زراعة 100 ألف فدان فى بسيناء باستخدام البيوت الزجاجية الزراعية الحديثة، التى تعتبر هى الأحدث على مستوى العالم فى مجالات الزراعة.

ويستهدف اللقاء توفير أفضل سبل النجاح للمشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية لزراعة الأراضى الصحراوية.

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