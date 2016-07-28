الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار بالوجه البحرى والقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جاف جنوبا نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>- الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف،، والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، الصغرى العظمى:
القاهرة25 36
الإسكندرية24 30
مطروح24 32
بورسعيد25 31
دمياط25 31
بلطيم25 31
الإسماعيلية25 36
السويس25 37
العريش22 33
نخل19 34
طابا21 35
الطور25 34
مرسى علم31 36
الغردقة30 41
شرم الشيخ30 39
رفح21 32
كاترين20 34
سيوة23 39
المنيا24 37
الفيوم24 37
رأس سدر26 37
أبوسمبل30 41
وسط الدلتا25 36
أسيوط26 37
سوهاج26 38
الأقصر28 41
أسوان31 42
شلاتين29 39
حلايب27 37
الوادى الجديد26 41
قنا27 41
نويبع28 39
السلوم23 32.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى، الصغرى العظمى:
مكة المكرمة32 42
المدينة34 46
الرياض32 45
المنامة32 37
أبوظبى32 41
الدوحة33 39
الكويت33 46
دمشق19 38
بيروت24 32
عمان21 34
القدس20 30
غزة23 30
بغداد28 45
مسقط28 32
صنعاء17 27
الخرطوم29 40
طرابلس20 34
تونس22 34
الجزائر21 33
الرباط19 26
نواكشوط26 31.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم، الصغرى العظمى:
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أنقرة16 32
إسطنبول24 31
إسلام آباد24 32
نيودلهى27 31
جاكرتا24 31
بكين25 32
كوالالمبور24 32
طوكيو23 29
أثينا25 35
روما20 28
باريس17 25
مدريد19 38
برلين18 26
لندن14 22
مونتريال20 27
موسكو18 25
نيويورك26 34
واشنطن25 35.
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>- الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36