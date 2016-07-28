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حملة "نورت مصر" تكرم اليوم الفنانة هالة صدقى فى الإسكندرية

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حملة "نورت مصر" تكرم اليوم الفنانة هالة صدقى فى الإسكندرية حملة "نورت مصر" تكرم اليوم الفنانة هالة صدقى فى الإسكندرية
تكرم حملة نورت التى يرأسها الكاتب الصحفى قدرى الحجار، مساء اليوم الخميس، الفنانة هالة صدقى، بحضور اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة والخبير السياحى محمد آدم، داخل أحد فنادق الإسكندرية.

ويتم تكريم هالة صدقى، عن دورها المميز فى مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخرانى، ويعقب حفل التكريم ندوة يحضرها عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام.

يذكر أن حملة "نورت مصر" كرمت عددا كبيرا من النجوم خلال الفترة الماضية وآخرهم المطربة أنغام، كما كرمت المطرب هانى شاكر واشرف عبد الباقى ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وأحمد رزق وهانى رمزى، وغيرهم.

الجمعة.. حملة "نورت مصر" تكرم "أنغام" وتناقش دور الفن فى دعم السياحة
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