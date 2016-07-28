خدعوك فقالوا.. أشهر 3 خرافات عن رائحة الفم الكريهة

يعانى البعض من رائحة فم كريهة بسبب تناول الأطعمة والمشروبات دون تنظيف الأسنان بطريقة جيدة مما يؤدى إلى تراكم البكتيريا بين الأسنان وتنتج عنها الرائحة غير المستحبة.

فى هذا السياق، يقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" 3 خرافات يعتقد الكثير أنها تنقذهم من رائحة الفم الكريهة ولكن بلا فائدة، ومن هذه الخرافات..

محلول غسول الفم يمكنه إنقاذ رائحة اليوم..

>يعتقد الكثيرون أن غسول الفم يمكن أن ينقذ رائحة الفم الكريهة ويتخلص منها، ولكن هذا خطأ فهى تخلصنا من الرائحة لعدد ساعات قليلة، إذ أن هذا الغسول لا يخلص الفم من الرائحة لأنه لا يقضى على البكتيريا المتراكمة بين الأسنان، والسبب وراء رائحة الفم الكريهة هو تناول الأطعمة التى تحتوى على بصل وثوم والأسماك أو تناول القهوة، وعن طريق غسيل الأسنان بالفرشاة وتناول اللبان يمكن أن يختفى كل هذه الآثار ونتخلص من رائحة الفم الكريهة.

غسل الأسنان فى الصباح فقط..

>يعتقد البعض أن غسيل الأسنان يكون مرة واحدة فى اليوم إما بعد الإفطار أو العشاء، ولكن الحقيقة هيى أن صحة الأسنان تنعكس على رائحة الفم، لهذا يفضل غسيل الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة.

رائحة الفم تأتى من المعدة..

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>يظن البعض أن رائحة الفم الكريهة تأتى من المعدة، ولكن هذا أمر نادر للغاية بسبب عسر هضم حمضى، لهذا يفضل العناية بالأسنان وصحة اللثة لأنها السبب الرئيس للروائح الكريهة.

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