الحجرالبيطري بأسوان يستقبل 2550 رأس من الجِمال الواردة من السودان

استقبل الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل بأسوان، حوالى 2550 رأس من الجمال الحية الواردة من السودان عبر منفذ أرقين البرى جنوب محافظة أسوان.

حيث تم سحب عينات من شحنة الجمال الواردة، وتم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، للتأكد من خلوها من الأمراض، قبل السماح بالإفراج عنها وتسليمها للوكلاء، تمهيدا لطرحها فى الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار، وسد الفجوة من اللحوم الحمراء.

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