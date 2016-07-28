بعد المصيف.. 5 طرق طبيعية لعلاج حروق الشمس

1-زيت الخردل

2-زهور البابونج

3- الشاى الأخضر

4-زيت اللافندر

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الفاكهة مش بس للأكل.. 5 فوائد لعلاج البشرة بزيوت الفواكه

إصابة الجلد باحمرار شديد وحكة بعد التعرض لضوء الشمس أثناء فترات المصيف يعرف طبيًا باسم "التهاب الجلد الضوئى" أو "حروق الشمس" مما يترتب عليها بعض المشاكل الصحية مثل " الصداع، الطفح الجلدى، تشقق الجلد" وعلى الرغم من توفر العديد من أنواع الكريمات فى الصيدليات إلا أن أغلبها ذات تأثير سلبى على الجلد ويقدم موقع searchhomeremedy 5 طرق طبيعية لعلاج حروق الشمس بعد فترات المصايف.>يمكنك تدليك المنطقة المصابة بزيت الخردل لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة ، وهذا كفيل بعلاج الاحمرار والقضاء على الحكة بشكل فورى .>نضع البابونج بعد غليه وتبريده على مكان الجلد المصاب ، ويترك حتى يجف الماء تماما وتكرر العملية على مدار اليوم وذلك لأن البابونج يوجد به زيوت ملطفة للجلد.> كوب من الشاى الأخضر يساعد على تلطيف الطفح الجلدى وعلاج البثور دون ترك آثار على الجلد، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وجعلها تبدو أكثر جمالا وحيوية .>إضافة زيت اللافندر إلى ماء الحمام الدافئ يساعد على علاج حروق الشمس ، بل ويحول اللون الأحمر إلى لون ذهبى رائع الجمال.