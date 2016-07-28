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بعد المصيف.. 5 طرق طبيعية لعلاج حروق الشمس

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بعد المصيف.. 5 طرق طبيعية لعلاج حروق الشمس بعد المصيف.. 5 طرق طبيعية لعلاج حروق الشمس
إصابة الجلد باحمرار شديد وحكة بعد التعرض لضوء الشمس أثناء فترات المصيف يعرف طبيًا باسم "التهاب الجلد الضوئى" أو "حروق الشمس" مما يترتب عليها بعض المشاكل الصحية مثل " الصداع، الطفح الجلدى، تشقق الجلد" وعلى الرغم من توفر العديد من أنواع الكريمات فى الصيدليات إلا أن أغلبها ذات تأثير سلبى على الجلد ويقدم موقع searchhomeremedy 5 طرق طبيعية لعلاج حروق الشمس بعد فترات المصايف.

1-زيت الخردل


>يمكنك تدليك المنطقة المصابة بزيت الخردل لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة ، وهذا كفيل بعلاج الاحمرار والقضاء على الحكة بشكل فورى .
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2-زهور البابونج


>نضع البابونج بعد غليه وتبريده على مكان الجلد المصاب ، ويترك حتى يجف الماء تماما وتكرر العملية على مدار اليوم وذلك لأن البابونج يوجد به زيوت ملطفة للجلد.
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3- الشاى الأخضر


> كوب من الشاى الأخضر يساعد على تلطيف الطفح الجلدى وعلاج البثور دون ترك آثار على الجلد، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وجعلها تبدو أكثر جمالا وحيوية .
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4-زيت اللافندر


>إضافة زيت اللافندر إلى ماء الحمام الدافئ يساعد على علاج حروق الشمس ، بل ويحول اللون الأحمر إلى لون ذهبى رائع الجمال.

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